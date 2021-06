Chancen und Gefahren sozialer Medien alpha-thema: Medienkonsum

Kaum jemand kann sich dem Sog sozialer Medien entziehen. Posts und Kommentare verstärken und vervielfältigen Emotionen. Social Media-Plattformen werden zu Multiplikatoren, die politische und gesellschaftliche Konflikte anheizen. Was im Social Web zu sehen ist und was nicht, das bestimmen die Algorithmen von Konzernen. Wie soziale Medien unseren Alltag bereichern und wo die Vision einer vernetzten, globalen Internetgemeinde bröckelt, zeigt "alpha-thema: Medienkonsum": drei Dokus und ein Expertengespräch am Mittwoch, 9. Juni, ab 21.45 Uhr und am Donnerstag, 10. Juni, 15.30 Uhr in ARD-alpha.

46 Prozent der deutschen Bevölkerung sind im Social Web aktiv, bei Zehn- bis 18-Jährigen liegt die Nutzungsrate momentan bei über dreieinhalb Stunden pro Tag. In der Dokumentation "Bildschirmzeiten" am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 21.45 Uhr sucht Filmemacherin Felicitas Fehrer Antworten auf die Fragen, wie sich soziale Medien auf das Leben junger Menschen auswirken, wie sie die Lebensgestaltung und Gedankenwelt von Nutzerinnen und Nutzern beeinflussen und was sie in der heutigen Zeit so relevant macht.

Im "alpha-thema Gespräch: Social Media: kreativ, menschlich und pfiffig" um 22.25 Uhr sind bei Moderatorin Özlem Sarikaya die Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), Dr. Maja Götz, und Lea Geishauser, BAYERN 3-Moderatorin und engagierte Social Media-Nutzerin, zu Gast. Sie sprechen über Social Media als Teil der eigenen Selbstdarstellung und der Suche nach Identität, vor allem bei Jugendlichen, aber auch darüber, wann die Nutzung des Social Web zum Problem wird oder die ständige Selbstdarstellung sozialen Druck erzeugt.

In Manila, dem weltweit größten Standort für Content-Moderation, löschen Zehntausende Menschen in Zehn-Stunden-Schichten im Auftrag der Silicon Valley-Konzerne belastende Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twitter & Co. Die Kriterien und Vorgaben, nach denen sie arbeiten, sind eines der am besten geschützten Geheimnisse des Silicon Valley. Im Dokumentarfilm "Im Schatten der Netzwelt – The Cleaners" um 22.55 Uhr decken die Regisseure Hans Block und Moritz Riesewieck auf, wie sich Wahrnehmung und Persönlichkeit der Content-Moderatoren unter der Belastung ihrer traumatisierenden Arbeit verändern. Parallel zu den Geschichten von fünf Content-Moderatoren zeigt der Film, wie Fake News und Hass durch die sozialen Netzwerke verbreitet und verstärkt werden. Außerdem stellt der Film die Frage nach den Grenzen des Einflusses von Facebook, YouTube, Twitter & Co. auf uns und unsere Gesellschaft.



Die Dokumentation "Endlich offline" am Donnerstag, 10. Juni 2021, um 15.30 Uhr begleitet Menschen, die versuchen, das Smartphone öfter wegzulegen. Lehramtsstudentin Julia verbringt täglich viereinhalb Stunden am Smartphone, darunter leiden ihre Konzentration und das WG-Leben. Bei Familie Argyropoulos sind selbst beim gemeinsamen Fernsehabend die fünf Smartphones der Familienmitglieder in Betrieb. Tipps gibt der Sozialpädagoge Niels Pruin. Er coacht seit zehn Jahren Menschen, die in die Smartphone-Sucht abzugleiten drohen.