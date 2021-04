alpha-thema Die Macht der Sprache

Nach massiven Morddrohungen wurde der Politiker Walter Lübcke im Juni 2019 vor seinem Haus erschossen. Die Dokumentation "Vom Wort zur Tat?" um 21.45 Uhr erkundet die Mechanismen und Auswirkungen von aggressiver Sprache auf unsere Wahrnehmung und unser Handeln. Ein Neurowissenschaftler, ein Sprachphilosoph und eine Sprachwissenschaftlerin zeigen, wie Sprache unbewusste Handlungsmuster hervorruft, wenn sie im Gehirn verarbeitet wird, und sie analysieren charakteristische Merkmale und Sprachbilder rechtsextremer Rhetorik. Staatsanwalt Christoph Hebbecker ermittelt gegen Verfasser von Hetze und Aufrufen zur Gewalt. Ein neues Gesetz gegen Hate Speech soll die Behörden mit mehr Kompetenzen ausstatten. Blogger Schlecky Silberstein erhält auf seine ironisch-satirischen Videoclips regelmäßig Morddrohungen. Er schildert Mechanismen, die im Internet bei Usern ganz unterschiedlicher Couleur zu weniger Anstand und Respekt führen. In Dresden begleitet der Film zwei Rentner. Sie nehmen an der ZEIT-Initiative "Deutschland spricht" teil, die politisch völlig unterschiedlich denkende Menschen miteinander ins Gespräch bringt. Hier geht es beim Sprechen um Kompromisse und Respekt.

Durch das Internet entwickeln sich neue Redewendungen und Rechtschreibregeln schneller als in allen vorhergehenden Generationen. Sprache wird dabei auch bewusst geformt: Twitter, YouTube und Deutschrap sind zu mächtigen Einflussfaktoren und Sprachgeneratoren geworden. In der Dokumentation "Schau mir aufs Maul" um 23.00 Uhr gehen vier junge Filmemacher und Filmemacherinnen in selbst gedrehten und ineinander verschränkten Kapiteln der Frage nach, wie sehr wir beherrschen, was unser Leben beherrscht: Sprache.