Archivschätze alpha-retro: Lebenslinien

Seit mehr als drei Jahrzehenten erzählt die mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm-Reihe "Lebenslinien" die Biografien beeindruckender Menschen. Geschichten mit Höhen und Tiefen, Brüchen und Sackgassen, Entscheidungen, überraschenden Wendungen und Neuanfängen. Sie sind so individuell und einzigartig wie die Frauen und Männer, deren Schicksal die ʺLebenslinienʺ nachzeichnen. "alpha-retro" präsentiert im Sommerprogramm Archivschätze aus den Anfängen der Reihe in den 90er-Jahren – am 30. Juli und vom 13. bis 27. August freitags ab 20.15 Uhr sowie am Samstag, 7. August, ab 22.30 Uhr in ARD-alpha.