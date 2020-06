alpha-planet Fleisch – Ja oder Nein?

Insbesondere der Corona-Ausbruchs in einem großen Fleischkonzern in Nordrhein-Westfalen hat die Diskussion über Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, aber auch über Fleischkonsum, Tierwohl und Klimawandel neu entfacht. Kann man noch mit gutem Gewissen Fleisch essen? Und wird Kunstfleisch aus dem Labor vielleicht in Zukunft eine nachhaltige Alternative sein? "Fleisch – Ja oder Nein?": Dieser Frage geht "alpha-planet" mit Filmbeiträgen und einem radikalen Sozialexperiment nach – am Donnerstag, 2. Juli 2020, ab 21.00 Uhr in ARD-alpha.

Rinder, Schweine, Hühner – jeden Tag werden in Deutschland etwa zwei Millionen Tiere geschlachtet. Rund 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr essen die Bürgerinnen und Bürger hierzulande im Schnitt. Dass und wie für den täglichen Fleischkonsum Tiere sterben müssen, verdrängen die meisten allerdings. Mit dem Töten von Tieren kommen sie in ihrem Alltag kaum in Berührung, denn viele haben nur selten Kontakt zu Nutztieren. Was bedeutet das für das Verhältnis von Mensch und Tier? Das Wissenschaftsmagazin "Quarks" um 21.00 Uhr fragt nach, woher unser Fleisch kommt, und wagt ein radikales und bislang einzigartiges Experiment: Mitten in der Kölner Fußgängerzone bietet ein Landwirt lebende Gänse zum Verkauf an und schlachtet sie vor den Augen der Kunden. Wie reagieren die Passanten darauf? Regt die Aktion die Menschen zu einem Nachdenken über ihren Fleischkonsum an?

Längst arbeiten Investoren und Wissenschaftler an einer großen Neuheit in der Lebensmittelbranche: Fleisch aus dem Labor, hergestellt aus gezüchteten Fleischfasern. Kann ihre Forschung eine nachhaltige Alternative zum Fleisch aus Massentierhaltung bieten? Damit setzt sich die Dokumentation "Kunstfleisch" um 21.45 Uhr auseinander. Noch ist die Produktion von In-vitro-Fleisch sehr teuer: Ein Stück Hähnchen aus dem Labor kostet 100 Dollar. Aber weltweit suchen Start-ups fieberhaft nach marktfähigen Laborverfahren zur künstlichen Fleischherstellung. Der Reporter Han-Ul Park besucht Labore und testet Kunstfleisch, das in der Petrischale aus bakteriellen Kulturen gezüchtet worden ist: Wie unterscheidet es sich von herkömmlichem Fleischersatz wie Tofu oder Seitan? Welche Produkte gibt es? Und wie schmecken sie? Außerdem geht die Dokumentation der Frage nach, welche Folgen Fleischalternativen für Landwirtschaft und Lebensmittelbranche haben könnten.