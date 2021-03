Bürgersendung im BR Fernsehen "jetzt red i": Deutschlands erste Bürgersendung wird 50

Eine weitere Besonderheit dieses Formats war, dass die Fernsehmacher zu den Bürgerinnen und Bürger in ein Wirtshaus kamen, wo sich diese ähnlich wie an einem Stammtisch zu lokalen, regionalen und auch überregionalen Themen und Problemen äußern konnten. Die Menschen schilderten ihre Erfahrungen und konfrontieren die an der Sendung teilnehmenden bayerischen Politiker mit konkreten Problemen und Vorschlägen. Dazu wurde jeweils einmal im Monat ein Ort in Bayern ausgewählt, in den das BR-Team kam und im jeweiligen Gasthaus den ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit gab, ihre Anliegen vorzubringen.