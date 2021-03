50 Jahre "jetzt red i": Die Bürgersendung feiert Jubiläum

Mit den Jahren ergriffen dann immer häufiger die Frauen das Wort und inzwischen sitzen auch die Politiker und Politikerinnen mit im Saal. 2016 bekam die Sendung eine ganz neue Optik. Seitdem baut das Team alle 14 Tage eine Arena für 120 Gäste auf und sendet live, immer aus einem anderen Ort im Freistaat.

Direkte Versprechen der Politik

In der ersten Ausgabe aus Krumbach ging es um die Gebietsreform, ein jahrelanger Dauerbrenner in der Diskussion. Später wurde dann öfter über die Energiewende, Altersarmut, Pflegemangel oder Migrationsfragen gestritten. Nicht selten kam es in der Sendung zu direkten Versprechen der Politik, die auch eingelöst wurden.

So sorgte "jetzt red i" unter anderem dafür, dass in Waldkraiburg die psychiatrische Ambulanz für Kinder und Jugendliche nicht geschlossen wurde. Oder dass ein Kfz-Lehrling in Weiden, Flüchtling aus Afghanistan, Bayern nicht verlassen musste. Und auch die alten Kfz-Kennzeichen, wie WÜM für Waldmünchen oder KRU für Krumbach, wurden wieder eingeführt, nachdem es so viele Redner und Rednerinnen in der Sendung gefordert hatten.

Beteiligung auch in Corona-Zeiten

Das aktuelle Moderatoren-Duo Tilmann Schöberl und Franziska Eder führt auch in der Corona-Pandemie weiter durch die Diskussion. Im vergangenen Jahr wurden die Rednerinnen und Redner per Video zugeschaltet, aus den Sozialen Netzwerken zitiert oder nahmen in sehr reduzierter Zahl in der Arena Platz.