Tatort München: Kehraus Statement der Regisseurin Christine Hartmann

"Der Tatort 'Kehraus' ist im Faschings-Milieu angesiedelt und hatte deshalb für mich ganz besonderen Reiz. Denn anders als beim Karneval in Köln begleitet den Münchner Fasching eine gewisse Melancholie. In der Tradition von Polts Kehraus oder Helmut Dietls 'Monaco Franze' - ich erinnere mich nur zu gern an den 'Herr der sieben Meere' – begleitet auch unsere Hauptperson eine gewisse Tragik. Die Geschichte um die ehemalige Faschingsprinzessin Silke nimmt uns mit in eine Welt der zerplatzten Träume. Dabei war es mir sehr wichtig, gemeinsam mit Nina Proll als Besetzung diese Figur in all ihren Facetten auszuloten und ihr gerecht zu werden. 'Silke' ist ein ganz besonderer Mensch, der uns zum Lachen und zum Weinen bringt und der selbst Kommissar Batic aus der Reserve lockt. Ähnlich wie Silke ist auch er im Münchner Fasching unterwegs, und wir lernen ihn hier noch mal von einer neuen, durchaus unbeschwerten Seite kennen. Denn bei all der Tragik, die dieser Fall mit sich bringt, lag es mir am Herzen, dass man auch schmunzeln kann – über München, den Fasching und zwei Kommissare, die das Leben bei allem Ernst auch mit einem gewissen Augenzwinkern sehen können."