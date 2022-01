Tatort München: Kehraus Statement Darstellerin Johanna Bittenbinder

"Für den Münchner Faschingstatort durfte ich in die Rolle der Wirtin Irmi schlüpfen. Gedreht wurde 'Irmi's Stüberl' in einer Münchner Institution, dem 'Roy's', das der Präsident der Faschingsgesellschaft Narrhalla jahrelang betrieben hat und das nun leider geschlossen wurde. Bei meiner 'Irmi' musste ich auch automatisch sehr an die legendäre

Wirtin der 'Fraunhofer Schoppenstube' denken. Die Gerti ist eine Wirtin mit Leib und Seele und gab unzähligen Stammgästen eine zweite Heimat, sang mit ihnen und kredenzte ihre berühmten Fleischpflanzerl. Leider fiel auch dieses wunderbare Nachtschwärmerlokal den Immobilienhaien zum Opfer. Der Dreh hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht!"