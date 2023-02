Tatort München: Hackl 3 Fragen an Joshua Kimmich

Schauen Sie selbst Tatort?

"Ich schaue mit meiner Frau zusammen oft am Sonntag den Tatort, wenn es die Zeit zulässt. Sie hat mich zum Tatort-Gucker gemacht und das gehört jetzt bei uns dazu: Wenn die Kinder im Bett sind, ist Sonntagabend Tatortabend.“



Was mögen Sie am Münchner Tatort besonders?

"Am Münchner Tatort mag ich die Kommissare und Kalli. Die passen in der Kombination gut zusammen. Zudem ist es irgendwie nett, wenn man Stellen erkennt, wo etwas spielt und sich denkt, 'Da war ich auch schon!'“



Wie war Ihre Zeit am Set und mit wem haben Sie gedreht?

"Es war sehr interessant, am Set zu sein und das unmittelbar mitzuerleben – die Abläufe, das Geschehen und die Arbeit. Dann noch selbst eine kleine Rolle zu spielen, das hat richtig Spaß gemacht. Kalli, mit dem die Szene ist, und ich haben uns sehr gut ergänzt."