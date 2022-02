Fakt oder Fake Die einzelnen Folgen

Folge 1: Freitag, 25. März 2022, 22.05 Uhr, BR Fernsehen

In der ersten Folge "Fakt oder Fake" rätseln Sternekoch Alexander Herrmann, Schauspielerin und Social-Media-Expertin Elena Uhlig sowie Kabarettist und Schlachthof-Gastgeber Michael Altinger über die Fragen: Reden Frauen wirklich mehr als Männer? Gibt es Feuertornados und wie entstehen sie? Und halten sich deutsche Enten wirklich an die Straßenverkehrsordnung? Das verspricht so manches Aha-Erlebnis im Studio und beim Publikum.