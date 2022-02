Statement Sebastian Meinberg

"Mit Fakt oder Fake wollen wir unterhalten, lernen darf man nebenbei aber auch noch was. Es geht in der Show vor allem um Skurriles aus dem Netz oder vermeintliche Volksweisheiten, die sich hartnäckig halten. Diesen Dingen gehen wir auf den Grund – und zwar so, dass es Spaß macht. Mitnehmen kann man aus der Show neues Alltagswissen, aber auch Medienkompetenz. Denn wir erklären zum Beispiel auch, wie Fake-Videos produziert wurden und woran man Fakes erkennen kann."