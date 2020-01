Das Institut - 2. Staffel 8. Dahoam ist Dahoam

Auf dem Hof des Instituts wird ein Oktoberfest veranstaltet, und der Andrang ist enorm: Kisbeken und NGOs kämpfen um einen Platz an den weißblauen Festzeltgarnituren, um Brezeln und Bier (alkoholfrei), um Hendln und Hummus.

Bei den Mitarbeitern des Instituts herrscht dennoch eher Abschieds- als Feierstimmung: Gmeiner wird Institutsleiter in Passau und Titus soll ihn in die alte Heimat begleiten. Haschim und Jördis wollen heiraten und ihre neugefundene Liebe ausleben - aber nicht in Kisbekistan.

Dr. Eckart gerät in Panik: Ihr Team zerstreut sich in alle Winde - und das ausgerechnet jetzt, wenn endlich einmal eine Veranstaltung funktioniert? Und ausgerechnet die ungeliebte Margarete will als einzige Mitarbeiterin bleiben? Muss die Institutsleiterin ihren letzten Schuhplattler alleine tanzen?

Aber nein: So schnell gibt eine Dr. Eckart nicht auf. Sie hat mit Sicherheit noch ein As im Dirndl, um sicherzugehen, dass ihre Angestellten Kallalabad niemals verlassen…