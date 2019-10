ARD-Themenwoche Sendungen im BR Fernsehen

Neben den wöchentlichen Magazinen im BR Fernsehen, die sich während der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" des Themas annehmen, stehen unter anderem folgende Sendungen auf dem Programm:

Samstag, 9. November 2019

19.00 Uhr

Gut zu wissen

mit Beiträgen zur Themenwoche



Sonntag, 10. November 2019

14.30 Uhr

Bayern erleben

Gaby und die Gartenkinder

Autorin: Julia Schade



"Nur was ich kenne und liebe, werde ich auch schützen!" Davon ist die Leiterin des Naturkindergartens St. Georg in Pöring überzeugt. Seit über 20 Jahren verbringt Gaby Lindinger mit den Kindern jede freie Minute im Garten oder in der Natur.



Dienstag, 12. November 2019

19.00 Uhr

Gesundheit!

Themen der Sendung u.a.:

- Erwachsenenbildung/Gesundheitsbildung: "Mit dem Arzt auf Augenhöhe"

Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Arzt eine unangefochtene Respektsperson. Nicht selten erfolgten Diagnose und Therapie weitgehend, ohne den Patienten in die Entscheidungen einzubeziehen. Die Aufklärung des Patienten im Sinne einer autonomen Entscheidungsfähigkeit in eigener Sache erachtete man als eher nachrangig. Heute scheint sich die Situation beinahe umgekehrt zu haben. Viele Patienten konsultieren zunächst "Dr. Google" und kommen dann mit klaren Vorstellungen über Diagnose und Therapie in die Praxis. Die Ärzte klagen zunehmend über ihre Degradierung zum "Rezeptaussteller".

Der Beitrag widmet sich der Frage, wie ein gutes und konstruktives Verhältnis zwischen Arzt und Patient jenseits der skizzierten Extreme aussehen sollte und wie es praktisch organsiert werden kann.

- "Digitalisierung – zwischen Demenz und Kompetenz"

Gesundheitliche Aspekte der Digitalisierung bei Kindern und Jugendlichen

Die Digitalisierung erreicht mit zunehmender Geschwindigkeit alle Bereiche der Gesellschaft. Heftig umstritten ist der Umgang mit den digitalen Medien vor allem dort, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind. Andererseits wächst die Zahl derjenigen, die gerade im schulischen Bereich eine verstärkte Digitalisierung beispielweise im Bereich der Lernmittel fordern. Zweifellos ist die Digitalisierung ein Faktum, mit dem wir umgehen müssen. Digitale Kompetenz ist ein Lernziel von allerhöchster Priorität. Der Beitrag unternimmt eine Bestandsaufnahme und gibt unter anderem praktische Tipps, wie Eltern und Großeltern einen Umgang mit den digitalen Medien befördern können, der auch unter Gesundheitsaspekten vertretbar ist.



23.15 Uhr

nacht:sicht

Wie denkt man Bildung neu?

Gast: Prof. Rita Süssmuth

Moderation: Andreas Bönte



Prof. Dr. Rita Süssmuth war Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit und Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das Thema Bildung war für die Politikerin nicht nur während ihrer aktiven Zeit ein Arbeitsschwerpunkt, sondern beschäftigte sie bereits davor und liegt ihr auch heute noch am Herzen. So war Frau Prof. Dr. Süssmuth von 1988 bis 2015 Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, dessen Ehren-Präsidentin sie seither ist.

"Bildung für alle, das erfordert mehr als Pflichtschule für alle", sagt sie und wünscht sich ein umfassendes und konsequentes Umdenken in den Bildungsstrukturen, den Bildungsinhalten und den Lernmethoden. "Die Förderung der besten Köpfe muss einhergehen mit der Lernförderung aller."

Wie Bildung in einer digitalen Gesellschaft mit geringen Geburtenraten, einem wachsenden Anteil an Schülern aus verschiedenen Herkunftsländern und sozialen Unterschieden gelingen kann, darüber spricht Andreas Bönte heute mit Prof. Dr. Rita Süssmuth in der "nacht:sicht".



Mittwoch, 13. November 2019

22.00 Uhr

DokThema

Erinnern für den Frieden – die Jugendarbeit des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge (AT)



Damit sich die Geschichte nicht wiederholt, dürfen die Schrecken der Weltkriege nicht in Vergessenheit geraten, sagt der Volksbund Kriegsgräberfürsorge, dessen wesentliche Aufgabe inzwischen die Jugendarbeit ist. Nationalismus und antieuropäische Tendenzen nehmen in Europa aber wieder zu. Auch deswegen engagieren sich Menschen wie der Student Michel Kupic ehrenamtlich in der Jugendarbeit des Volksbundes. Für DokThema begleiten die Autoren Eva Frisch und Alf Meier den deutsch-polnischen Studenten auf einer Reise nach Masuren mit 18 jungen Deutschen, Polen und Russen. Kupic reist Jahr für Jahr mit jungen Leuten vor allem nach Polen, um dort auf Kriegsgräberstätten und Kriegsschauplätzen über die Hintergründe von Krieg, über Frieden und Europa zu diskutieren.

Samstag, 16. November 2019

9.00 Uhr

Sehen statt Hören

"Inklusive Bildung – Unterschiedliche Modelle von Beschulung"



19.00 Uhr

Gut zu wissen

mit Beträgen zur Themenwoche