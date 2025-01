Erkältung und Infekte: Wie viel Vitamin C brauchen wir wirklich?

Im Moment grassieren wieder zahlreiche Infekte. Viele Menschen greifen deshalb zu Vitaminpillen oder trinken Heiße Zitrone, um mit einem Vitamin C-Boost die Erkältung abwehren oder lindern zu können. Aber hilft das wirklich oder ist es ein Mythos?

Wozu braucht man Vitamin C?

Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, das für zahlreiche Funktionen im Körper wichtig ist. Es stärkt das Immunsystem, fördert die Bildung von Kollagen, das für Haut, Zähne und Knochen nötig ist, und es schützt durch seine antioxidative Wirkung vor Zellschädigung durch freie Radikale. Zudem unterstützt Vitamin C die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln.

Welche Lebensmittel enthalten Vitamin C?

Da der Körper Vitamin C nicht selbst herstellen kann, muss es über die Ernährung aufgenommen werden. Frisches Obst und Gemüse sind die besten Quellen dafür. Besonders hohe Mengen an Vitamin C finden sich in Hagebutten, Sanddorn, Schwarzen Johannisbeeren oder Petersilie, so das Bundeszentrum für Ernährung (externer Link). Weitere gute Quellen sind unter anderem Zitrusfrüchte, rote Paprika, Brokkoli, Fenchel, Kohl oder Erdbeeren.

Eine ausgewogene Ernährung reicht in der Regel aus, um den täglichen Bedarf an Vitamin C zu decken. Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene liegt bei etwa 100 Milligramm, das hängt vom Alter und Geschlecht ab. Genaue Angaben macht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) (externer Link).

Hilft Vitamin C bei Erkältungen?

Vitamin C wird in der Erkältungszeit oft als "Wundermittel" gegen Erkältungen gepriesen. Zahlreiche Studien haben untersucht, ob Vitamin C tatsächlich helfen kann, Erkältungen zu verhindern oder den Krankheitsverlauf zu beeinflussen. Einige Untersuchungen legen nahe, dass eine regelmäßige Einnahme von Vitamin C das Risiko einer Erkältung bei besonders belasteten Personen – etwa bei Sportlern – leicht verringern kann. Für gesunde Erwachsene, die sich ausgewogen ernähren, gibt es jedoch keine klaren Beweise dafür, dass Vitamin C eine Erkältung verhindert.

Anders verhält es sich bei der Dauer der Erkrankung: Einige Studien zeigen, dass die Einnahme von Vitamin C, wenn die ersten Erkältungssymptome auftreten, die Krankheitsdauer um maximal einen Tag verkürzen und die Symptome etwas lindern kann. Wenn Vitamin C jedoch erst nach dem Ausbruch der Krankheit eingenommen wird, hat es keinen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf.

Im Video: Wofür brauchen wir Vitamin C? (ab Minute 20)