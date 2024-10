Neu im Nürnberger Zukunftsmuseum: Fitness-Center fürs Gehirn

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg, eine Dependance des Deutschen Museums, hat eine neue Sonderausstellung im Angebot: "BrainGymAl: Train Your Brain". Darin kann man im "BrainGym – Artificial intelligence (AI)" sein Gehirn "auf spielerische und interaktive Weise fit halten", so das Museum. Dabei soll die künstliche Intelligenz unterstützen.

Individuelles Hirn-Training an Stationen

Können wir mit Übungen unser Gehirn fit halten? Die Forschung sagt laut Deutschem Museum Nürnberg ja. Deshalb testet das Museum diese These mit einem eigenen Fitness-Center fürs Gehirn aus, in dem die Teilnehmenden ihre Gehirnleistung kontinuierlich verbessern können.

Doch bevor sie selbst aktiv werden, wird erstmal das Hirn und dessen anatomischer Aufbau erklärt und die Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen über die Funktionsweise des Hirns und zum Thema Gehirn und Altern.

An fünf verschiedenen Stationen im Raum kann dann das eigene Gehirn trainiert werden. Eine künstliche Intelligenz wertet die persönliche Leistung aus und vergleicht sie etwa mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Altersgruppe. Außerdem kann man bei einem wiederholten Training sehen, ob man sich verbessert.

Volkskrankheit Demenz

An vier Puzzlespielen werden die unterschiedlichen Stadien der Demenz erklärt. Nach Angaben des Museums leben in Deutschland 1,8 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Sie sei eine Volkskrankheit, die mit zunehmenden Älterwerden einhergehe. Durch die Puzzle-Spiel werde deutlich wie schwierig das Leben mit der Krankheit ist: Je mehr Informationen fehlen, desto lückenhafter ist das Bild, so das Museum.

Mit personalisierter "Club"-Karte die Leistung messen

Das interaktive Trainings-Center bietet, wie im Fitnessstudio, mehrere Übungsstationen. Trainiert werden Fokus, Gedächtnis, Schärfe des Geistes, Koordination, Orientierung und Gleichgewicht. Maximal 15 Punkte sind erreichbar. Diese werden auf einer personalisierten Club-Karte gespeichert und lassen sich, bei einem erneuten Besuch im "Gym", als Referenzwert abrufen. Eine Verbesserung sei so messbar.

Trainieren um geistigen Abbau vorzubeugen

Gehirntraining sei eindeutig ein Zukunftsthema, heißt es vom Zukunftsmuseum. "In unserer zunehmend alternden Gesellschaft wird es immer wichtiger, die kognitive Gesundheit zu erhalten und geistigem Abbau vorzubeugen", wird Marion Grether, die Leiterin der Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg, in der Mitteilung zitiert.

Das "BrainGymAI" lädt Besucher und Besucherinnen jeden Alters ein, das Gehirn individuell zu fördern. Bis 16. März 2025 kann man in der Sonderausstellung seine geistigen Fähigkeiten testen und trainieren.