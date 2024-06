"Mitreden!": Welche Chancen und Risiken sehen Sie in KI?

Beim Chatten mit dem Smartphone, beim Burger-Bestellen im Fastfood-Restaurant, beim Arztbesuch oder beim Autofahren: Künstliche Intelligenz nimmt in unserem Alltag eine immer breitere Rolle ein - mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind.

Wo kann Künstliche Intelligenz im Alltag helfen?

So kann zum Beispiel ChatGPT in kürzester Zeit die wichtigsten Infos aus langen Texten zusammenfassen, in der Medizin kann KI bei Diagnosen und Operationen helfen - oder den Ärztinnen und Ärzten mehr Zeit für Patienten verschaffen, indem sie etwa das Schreiben der Arztbriefe übernimmt. Durch KI könne die Medizin wieder menschlicher werden, meinen einige Experten. "Eine KI ist nie unausgeschlafen oder gestresst", sagt zum Beispiel Prof. Jochen A. Werner, Ärztlicher Leiter der Uniklinik Essen und Vorstandsvorsitzender des dazugehörigen Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Auch in Pflege- und Seniorenheimen übernehmen zum Teil bereits KI-basierte Roboter die Arbeit, für die Pflegerinnen und Pfleger keine Zeit mehr haben und helfen mit, Einsamkeit bei den Bewohnern vorzubeugen.

Auch für die Wirtschaft hat KI riesige Potentiale, um etwa Kosten zu sparen oder Mitarbeiter zu entlasten.

Welche Gefahren birgt KI?

Sie kann sie aber in vielen Bereichen in naher Zukunft auch gänzlich ersetzen. Die Musik- und Kunstbranche etwa blickt mit Sorge auf die Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz, die viele Kulturschaffende in Existenznot bringen können. KI kann Stimmen, Bilder und Texte täuschend echt manipulieren - oder im Krieg Menschen töten. Führende KI-Forscher warnen schon vor einem möglichen Kontrollverlust über automatisierte KI-Anwendungen.

Viele rechtliche, juristische, moralische und ethische Fragen sind außerdem nach wie vor ungeklärt. Gerade erst hat Papst Franziskus beim G7-Treffen in Italien mehr ethische und politische Rahmenbedingungen angemahnt. "KI darf menschliche Werte nicht verdrängen", sagte er.

