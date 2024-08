Mpox-Virus: So sind Sie vor Affenpocken geschützt

Derzeit müssen Sie sich in Deutschland nicht vor einer Ansteckung mit Affenpocken sorgen. Es gibt keinerlei akutes Ausbruchsgeschehen bei uns und dies gilt auch für die Zukunft als äußerst unwahrscheinlich. Die Affenpocken- oder Mpox-Viren (von engl. "Monkeypox" abgeleitet) der Variante Klade Ib sind in Deutschland bislang nicht übertragen worden.

Reiserückkehrer aus Afrika

Am 15. August wurde erstmals in Europa eine Infektion mit dieser Mpox-Variante festgestellt, bei einer Person, die zuvor in Afrika war, wo sich das Virus derzeit schnell verbreitet. Solche Fälle von "importiertem" Mpox werden in nächster Zeit vermutlich in vielen europäischen Ländern festgestellt werden, da es etliche Reisende auch in die betroffenen Länder zieht. Der typische Mpox-Patient sei der Reiserückkehrer, der mit dem Flugzeug unterwegs ist, sagt Prof. Christoph Spinner, Facharzt für Infektiologie am Münchner Klinikum rechts der Isar im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Keine Mpox-Epidemie bei uns erwartet

Aber auch Reiserückkehrer mit einer Mpox-Infektion werden kein großes Infektionsgeschehen bei uns auslösen. Die Lage in Afrika könne nicht auf Deutschland übertragen werden, sagt Spinner. Dort hätten viele Menschen gar keinen Zugang zum medizinischen System. Auch genügend Impfstoff gibt es in den betroffenen Regionen Afrikas nicht, daher warnt die WHO vor einem Notstand.