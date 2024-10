Neue Mpox-Variante in Deutschland: Was bedeutet das?

Die sich seit Monaten in Afrika ausbreitende neue Mpox-Variante Klade Ib ist in Deutschland angekommen: Am vergangenen Freitag wurde bundesweit der erste Fall registriert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Einem WDR-Bericht (externer Link) zufolge handelt es sich bei dem Patienten um einen 33 Jahre alten Mann aus Köln, der sich bei einem Aufenthalt in Afrika mit Mpox angesteckt hat.

Eine erhöhte Gefährdung bestehe jedoch nicht – und auch eine Mpox-Epidemie gilt in Deutschland als unwahrscheinlich, hieß es vom RKI. Unter anderem eine Impfung schützt vor der Infektion.

Die neue Mpox-Variante Klade Ib breitet sich bereits seit vergangenem Jahr in mehreren afrikanischen Ländern aus, als das Epizentrum des Ausbruchs gilt die Demokratische Republik Kongo. Nach Behördenangaben starben in Afrika seit Jahresbeginn rund 1.100 Menschen an der Variante, insgesamt wurden dort bisher bereits 42.000 Infektionen registriert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief daher Mitte August eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus.

Reiserückkehrer aus Afrika

Europaweit wurde am 15. August in Schweden erstmals eine Infektion mit dieser Mpox-Variante festgestellt – bei einer Person, die zuvor in Afrika war, wo sich das Virus derzeit schnell verbreitet. Solche Fälle von "importiertem" Mpox werden vermutlich in vielen weiteren europäischen Ländern festgestellt werden, da es etliche Reisende auch in die betroffenen Länder zieht.

Der typische Mpox-Patient sei der Reiserückkehrer, der mit dem Flugzeug unterwegs ist, sagt Prof. Christoph Spinner, Facharzt für Infektiologie am Münchner Klinikum rechts der Isar im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Keine Mpox-Epidemie bei uns erwartet

Aber auch Reiserückkehrer mit einer Mpox-Infektion werden kein großes Infektionsgeschehen bei uns auslösen. Die Lage in Afrika könne nicht auf Deutschland übertragen werden, sagt Spinner. Dort hätten viele Menschen gar keinen Zugang zum medizinischen System. Auch genügend Impfstoff gibt es in den betroffenen Regionen Afrikas nicht, daher warnt die WHO vor einem Notstand.