CSU will Haustiere vor Grünen retten – Spott im Netz

Tierische Verstärkung für CSU-Generalsekretär Martin Huber in seinem neuen Social-Media-Video: In Begleitung eines Hundes schwärmt er im Garten der CSU-Zentrale über Haustiere. "Sie sind für viele Wegbegleiter, Kummerkasten, Familienmitglied und Spielgefährte." Und doch sind sie laut Huber in Gefahr: "Die Grüne Jugend möchte das verbieten und euch einen treuen Freund wegnehmen. Was für ein herzloser Irrsinn!" Im Begleittext zum Reel verspricht Huber: "Die CSU ist für Haustiere und gegen eine Politik der Bevormundung. Deshalb gilt: Kein Schwarz-Grün!"

Bereits am Wochenende hatte die CSU auf ihren Partei-Kanälen Alarm geschlagen: "Der Verbotswahn der Grünen wird immer irrer!" Denn der Vorsitzende der Grünen Jugend, Jakob Blasel, halte Haustiere für "CO2-Luxus" und wolle diese verbieten. "Für uns ist klar: Das geht gar nicht!" Und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger attestierte den Grünen ein "gestörtes Verhältnis" zur Natur und warnte vor einer "gefährliche Ideologie".