Long-Covid messbar machen: Neues Max-Planck-Zentrum eröffnet

Erlangen: Max-Planck-Zentrum "im Herzen der Uniklinik"

Noch forschen die Wissenschaftler zu diesem Thema am Max-Planck-Institut. Am neuen Max-Planck-Zentrum sollen die Forschungen in Zukunft stattfinden. Vier Jahre lang wurde an dem Neubau gearbeitet, ganz fertig sind die Labore und Büroräume noch nicht. In dem Zentrum können bis zu 180 Forschende arbeiten, die unter anderem aus Paris oder Cambridge rekrutiert wurden.

Sie arbeiten demnächst in dem Gebäude, das "im Herzen der Uniklinik gebaut" wurde, wie Kristian Franze erklärt. Er arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen (FAU) im Bereich Medizinische Physik und ist künftig auch am MPZPM tätig. "Wir haben die Kopfkliniken nebenan, wir sind physische verbunden mit der Humangenetik. Diese Nähe zwischen Medizin und Grundlagenforschung – das ist was Neues, das ist was Einzigartiges."

Erste Labore im MPZPM werden im Oktober eingerichtet

Das MPZPM ist ein gemeinsames Forschungszentrum des Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts, der FAU Erlangen-Nürnberg und des Universitätsklinikums Erlangen. 2017 hatten Vertreter der drei beteiligten Parteien einen Kooperationsvertrag für das Zentrum unterschrieben. Das 60 Millionen Euro teure Gebäude – der Freistaat Bayern investiert in das MPZPM-Projekt rund 57 Millionen Euro – ist nun offiziell eröffnet worden. Anfang Oktober sollen die ersten Labore eingerichtet werden.