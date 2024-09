Schockanrufe: Wie sie ablaufen und was man dagegen tun kann

Dass es nicht ratsam ist, fremden Anrufern größere Geldsummen auszuhändigen, sollte sich schon herumgesprochen haben. "Enkeltrick" und "Schockanruf" – diese Begriffe haben es inzwischen in den Duden geschafft; letzterer definiert als "Form des Betrugs, bei der die angerufene Person mit verstörenden falschen Behauptungen psychisch unter Druck gesetzt wird". Leider sind Delikte dieser Art an der Tagesordnung - derzeit gehäuft in Niederbayern und der Oberpfalz.

Schockanrufe häufen sich

Drei Meldungen aus den vergangenen zwei Tagen: Am Mittwoch übergibt eine 86-Jährige aus Landshut nach einem Schockanruf Bargeld und Gold im Wert von 10.000 Euro an einen unbekannten Mann. Zuvor war der 86-Jährigen am Telefon vorgelogen worden, ihre Enkelin habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse eine hohe Geldsumme bezahlt werden.

Am selben Tag bringen Telefonbetrüger in der Oberpfalz zwei Menschen um mehrere Zehntausend Euro. In Pyrbaum rafft eine Rentnerin panisch ihre Ersparnisse zusammen, um sie vor dem Rathaus einem Fremden auszuhändigen. In Pleystein übergibt eine Frau wertvollen Schmuck. Beiden war zuvor am Telefon die nahezu gleiche Geschichte aufgetischt worden: Die Tochter oder Schwiegertochter habe mit dem Auto zwei Menschen totgefahren und brauche nun eine Kaution.

Erfreulicher diese Meldung aus Traunstein: Wie die Polizei berichtet, hatte sich eine Seniorin am Dienstag schon auf den Weg gemacht, um nach einem Schockanruf einen sechsstelligen Eurobetrag zu übergeben. Zum Glück fiel einer Nachbarin das Verhalten der Seniorin auf. Sie ging dazwischen und verhinderte im letzten Augenblick die Übergabe des Geldes an die bereits wartenden Abholer, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Fahndung ist in sämtlichen Fällen noch ohne Erfolg.

Immer mehr Fälle trotz spürbarer Strafen

Gelingt es der Polizei, die Täter festzunehmen und zu überführen, ist das Strafmaß nicht gering. Am Mittwoch verurteilte das Landgericht München zwei 21 und 53 Jahre alte Betrüger, die in zwei Fällen als "Abholer" fungiert hatten, wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu vier Jahren und sechs beziehungsweise drei Monaten.

Dennoch geht die Zahl "erfolgreicher" Schockanruf-Betrügereien längst in die Hunderte. Allein im Freistaat lag die Schadenssumme im vergangenen Jahr bei 24 Millionen Euro. Das bayerische Innenministerium registriert weiter steigende Zahlen.

Die Polizei warnt - mit Flyern, Bäckertüten und Humor

An mangelnder Aufklärung liegt es nicht, dass die Masche mit den Schockanrufen so oft verfängt: Längst geht Bayerns Polizei auch unkonventionelle Wege, um potenzielle Opfer und ihr Umfeld zu sensibilisieren. So führt die Kripo Schulungen beim Bank-Personal durch, das hellhörig werden soll, wenn Senioren plötzlich hohe Geldbeträge abheben.

In Weiden in der Oberpfalz eröffnete die Polizei im letzten Jahr eine Präventionsstelle mitten in der Innenstadt. In Traunstein, Berchtesgaden und anderen betroffenen Städten bringen Warnhinweise auf Bäckertüten die Information direkt an den Frühstückstisch - gut möglich, dass die oben erwähnte wache Nachbarin in Traunstein zuvor eine Semmeltüte studiert hat.

Zum Nachhören: Polizei warnt vor Schockanrufen