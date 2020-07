Kornkreise: Mythos, Menschenwerk oder Naturphänomen?

Woher kommen die Kornkreise?

Kornkreise sind kein neues Phänomen. Müller dokumentiert, dass man einst in Irland davon ausging, dass sagenhafte Riesen durch die Felder gestapft seien und die Muster im Getreide formten. Einer der ersten Hinweise, der dokumentiert worden ist, stammt aus dem Jahr 1590. In diesem Jahr wurde in einem Gerichtsurteil eine Gruppe Männer und Frauen für ein Kreisgebilde in einem Weizenfeld in Frankreich verantwortlich gemacht. Es heißt in der Urteilschrift, sie hätten in einem Kreistanz bockshufige Wesen angerufen.

Noch heute sind die Kornkreise in bestimmten Regionen deshalb als Deiwelskreis oder Hexendanz bekannt. Die Kornkreise wurden damals dem Bereich des Mystischen und Okkulten zugeordnet. So auch in einer britischen Flugschrift mit dem Titel "The Mowing Devil" aus dem Jahr 1678. Hier wurden die Kreise als Werk eines mähenden Teufels gesehen. Und auch in Südengland blieb das "Teuflische" in der Benennung der Kornkreise erhalten. Bauern nannten sie "Devils Twist". In Deutschland ist das Phänomen der Kornkreise spätestens seit dem 19. Jahrhundert bekannt.