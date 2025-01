KI in der Sportmedizin? Müller-Wohlfahrts Blick auf die Zukunft

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt war jahrzehntelang Mannschaftsarzt beim FC Bayern München und der deutschen Fußballnationalmannschaft. Spitzensportler wie Usain Bolt und Wladimir Klitschko gehörten zu seinen Patienten. Wie blickt der erfahrene, 82-jährige Orthopäde auf die Zukunft der Sportmedizin? Das hat ihn BR-Chefredakteur Christian Nitsche gefragt in "7 Fragen Zukunft". (Das vollständige Interview hier im Video.)

Christian Nitsche: Herr Müller-Wohlfahrt, was braucht es für Ärzte in der Zukunft? Welche Anforderungen und was für eine Ausbildung braucht es da?

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: Ich bin durch und durch Sportarzt und sehe, dass sich auf dem Gebiet nichts tut: In der Ausbildung zum Facharzt der Orthopädie lernt man nichts für den Beruf des Sportarztes. Man geht in die Praxis und ist eigentlich Anfänger, muss sich das selbst beibringen. Was ich vermisse, ist – und das ging mir ja auch so, ich habe das Operieren gelernt, ich habe auch schöne Operationen gemacht – aber, dass man dann in die Praxis geht und mit Patienten umgeht und denen helfen soll: Wie soll das gehen? Man kann gut operieren, aber man kann nicht eine Muskelverletzung oder eine Bänderverletzung oder ein Gelenk richtig diagnostizieren. Das hat man nicht gelernt.

