Wie wir Hass überwinden können – Ein Interview mit Abba Naor

"Wie überlebt man das Böse?" Das wollte BR-Chefredakteur Christian Nitsche von Abba Naor wissen. Der 96-Jährige erzählt im neuen BR24-YouTube Format "7 Fragen Zukunft", was er in seinem Leben gelernt hat, und erinnert an zutiefst menschliche Tugenden und Werte, die zu vergessen wir uns heute als auch in Zukunft nicht leisten können. Ein Auszug aus seinem Appell an die Menschlichkeit: