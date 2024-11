Ralf Wintergerst: "Deutsche hängen noch sentimental am Bargeld"

Christian Nitsche: Wer hat eigentlich die Macht über unser Geld?

Ralf Wintergerst: Es gibt mehrere Mächte. Wir selbst haben Einfluss darauf, wie wir unser Geld ausgeben, schützen und anlegen. Die Macht des Herausgebens und der Kontrolle, wie viel Geld gedruckt wird, die liegt aber heute eindeutig bei Zentralbanken. Kryptowährungen sollen hingegen dezentral funktionieren und sich selbst regulieren. Das scheint nicht so recht zu klappen, weil es plötzlich so viele Kryptowährungen gibt. Es ist wie vor 200 oder 300 Jahren, wo es zahlreiche Banken gab, die Geld herausgegeben haben. Da wusste keiner mehr, wer was wechselt. Deswegen ist unser heutiges System, glaube ich, besser als viele denken.

Christian Nitsche: Wird die Macht über das Geld irgendwann in den Händen weniger liegen?

Ralf Wintergerst: Das passiert schon. Das ist vielleicht die dritte Art der Macht. Die Kapitalsammelstellen, also die großen Investmentfonds, haben mittlerweile eine erhebliche Macht weltweit, indem sie bestimmen, wo sie ihr Geld anlegen und investieren oder wo sie es wieder abziehen. Es gibt sehr wenige, sehr große Kapitalanleger, die sehr großen Einfluss haben, auch auf die politischen Systeme.

Christian Nitsche: Wird Bargeld bald verschwinden?

Ralf Wintergerst: Nein, Bargeld bleibt wichtig. In Ländern wie Schweden wird fast nur noch digital bezahlt, aber in vielen Regionen fehlt die Infrastruktur oder aber die Technologieoffenheit dafür. Es gibt zwar auch bei uns einen Trend zum digitalen Bezahlen, aber der Deutsche hängt immer noch sentimental am Bargeld. Zudem ist Bargeld in Krisensituationen unersetzlich. Wenn die digitale Infrastruktur ausfällt – sei es durch Stromausfälle oder Katastrophen, wie im Ahrtal zum Beispiel – ist Bargeld das Einzige, was noch funktioniert.