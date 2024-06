Mehr Dengue-Fieber in Bayern: Wie hoch ist die Infektionsgefahr?

Dengue ist eine virale Krankheit, die in tropischen und subtropischen Klimazonen von Stechmücken übertragen wird und lebensgefährlich sein kann. Sie kann von der Asiatischen Tigermücke übertragen werden, die teils schon in Südeuropa heimisch ist. Bis heute gibt es aber noch keinen Fall einer Dengue-Infektion, die in Deutschland selbst übertragen worden ist, auch wenn die Asiatische Tigermücke bereits bei uns vorkommt.

Steigende Anzahl von Dengue in Bayern

Trotzdem steigt auch hierzulande die Anzahl an Menschen mit Dengue-Fieber. In Bayern wurden in diesem Jahr bereits 199 Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) (externer Link) gemeldet (Stand 3.6.2024). In den vergangenen Jahren - vor Corona - waren es zwischen 150 bis 270 Fälle von Dengue-Fieber pro Jahr.

Die Infektionen selbst finden aber nach wie vor woanders statt: Die Betroffenen sind auf Reisen mit dem Dengue-Virus in Kontakt gekommen. Weil die Anzahl an Fernreisen längst wieder auf Vor-Corona-Niveau ist, steigt auch die Zahl der Dengue-Infizierten wieder an. Und sie ist höher als vor der Corona-Pandemie. Kein Wunder, denn außerhalb Europas wütet Dengue derzeit - insbesondere in Südamerika.

Dengue-Epidemie in Brasilien und anderen Ländern Südamerikas

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist alarmiert wegen der schon jetzt hohen Zahl von Dengue-Fällen in diesem Jahr. Die Zahl der Infektionen steige schon seit fünf Jahren, aber seit Anfang 2024 sei die Lage auf den amerikanischen Kontinenten besonders besorgniserregend, berichtete die WHO Ende Mai in Genf. Bis April seien von dort mehr als sieben Millionen Fälle gemeldet worden, deutlich mehr als die 4,5 Millionen Fälle im Gesamtjahr 2023.

Brasilien leidet unter der schwersten Dengue-Epidemie seiner Geschichte. Seit Jahresbeginn wurden in dem südamerikanischen Land mehr als 5 Millionen bestätigte und wahrscheinliche Infektionen mit dem Dengue-Virus registriert. Bislang wurden fast 3.000 Todesfälle aufgrund einer Dengue-Infektion bestätigt. Weitere Verdachtsfälle werden noch untersucht.

Auslöser für den starken Anstieg dürften die heftigen Regenfälle und die hohen Temperaturen der vergangenen Monate sein. Unter diesen Bedingungen können sich die Mücken, die die Dengue-Viren übertragen, besonders gut entwickeln.

Tigermücke breitet sich auch in Europa aus

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt (externer Link), dass sich das Dengue-Virus auch in Europa weiter ausbreiten könnte. Dabei kommen Stechmücken, die das Dengue-Virus übertragen können, normalerweise nur in tropischen und subtropischen Regionen vor: Asien, Südamerika und Afrika.

Der Klimawandel bereitet aber auch den Boden für die Überträger von Dengue in Europa: Allmählich wird es bei uns warm genug für Asiatische Tigermücken und Gelbfiebermücken. Auch in Deutschland werden sie beobachtet, verbreiten aber noch kein Dengue. Im Süden Europas ändert sich das aber gerade.

Dengue-Fieber vom Gardasee

Im Sommer 2023 gab es in der Lombardei in Italien, darunter in Gemeinden am Gardasee, erstmals einen Ausbruch des Dengue-Fiebers. Dabei haben sich die betroffenen Personen nicht auf einer Fernreise infiziert, sondern der Erreger sei "lokal erworben" worden, schreibt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in seinem Bericht (externer Link). Die Patienten hatten sich also in Italien mit dem tropischen Virus infiziert. Auch in Spanien und Frankreich traten erstmals lokale Übertragungen des Dengue-Virus auf.

Wie gefährlich ist das Dengue-Fieber?

Für die meisten Infizierten ist das Dengue-Fieber eine harmlose Erkrankung mit wenigen oder gar keinen Symptomen. Es erkrankt auch nicht jeder mit dem Virus Infizierte am Dengue-Fieber. Aber die Krankheit kann auch sehr unangenehm und anstrengend für einen Patienten werden, mit starken Kopf- und Gliederschmerzen und hohem Fieber und einer geröteten Haut. Die Schmerzen können sehr stark sein, sodass das Dengue-Fieber auch als "Knochenbrecherkrankheit" bezeichnet wird.

Wie sind die Symptome bei Dengue?

Die seltenen schweren Verläufe des Dengue-Fiebers teilen sich in zwei Krankheitsphasen auf. Nach den ersten typischen Symptomen geht es den Patienten kurzzeitig besser, dann aber schnell extrem schlechter.

Üblicherweise bekommen Menschen, die einen heftigeren Verlauf des Dengue-Fiebers haben, eine rote Haut mit einem masernähnlichen Ausschlag. Drückt man mit der Hand darauf, bleibt einige Sekunden ein weißer Abdruck sichtbar. Es gibt auch kleine Haut-Einblutungen. Dazu Fieber, starke Kopfschmerzen – aber keine Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen oder Halsweh. "Wenn die Patienten so schwer krank sind, dass sie sogar viel zu schwach zum Trinken sind und ihnen alles weh tut, dann müssen sie ins Krankenhaus", sagt Tropenmediziner August Stich.