Corona: Was gilt für Kita- und Schulkinder?

Das bayerische Abwassermonitoring (externer Link) zeigt: In Bayerns Abwasser sind wieder deutlich mehr Coronavirus-Spuren zu finden. Sie sind ein guter Indikator für die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Wenn die Spuren von SARS-CoV-2 im Abwasser ansteigen, steigen auch – mit leichter Verzögerung – die Infektionszahlen.

Corona-Infektionszahlen steigen bei Erwachsenen und Kindern an

Bei Erwachsenen steigen die Infektionszahlen laut Statistik (externer Link) zwar stärker als bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei jungen Menschen gibt es etwa seit Mitte September mehr Krankheitsfälle. Insbesondere kleine Kinder zwischen null und vier Jahren infizieren sich derzeit häufig mit dem Coronavirus. Das geht laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Was heißt das für Kinder, die in die Kita oder in die Schule müssen? Müssen sie einen Test machen und bei positivem Ergebnis zu Hause bleiben?

Wegfall der verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen

Zu den derzeit geltenden Corona-Regeln in bayerischen Kitas und Schulen schreibt das dafür zuständige bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage: "Die von Seiten des Freistaats Bayern landesrechtlich angeordneten verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen sind zum 1. Februar 2023 entfallen. Unmittelbar kraft Bundesrechts angeordnete Schutzmaßnahmen liefen zum 7. April 2023 aus."

Den Einrichtungen – also Kitas und Schulen – sei es, wie auch bereits vor der Corona-Pandemie, "in Ausübung des jeweiligen Hausrechts grundsätzlich möglich, individuelle Regelungen zum Umgang mit Krankheitsfällen vorzusehen". Die konkrete Ausgestaltung des jeweiligen Hausrechts müsse sich dabei "als verhältnismäßig darstellen", heißt es weiter.