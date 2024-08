Wegen Listerien-Gefahr: Rückruf von "Gut&Günstig"-Lachsforellen

Fisch gilt allgemeinhin als gesund, doch Lachsforellen der Edeka-Eigenmarke "Gut&Günstig" könnten aktuell das Gegenteil bewirken: Der Hersteller "Norfisk" hat einige seiner 100-Gramm-Packungen zurückgerufen. Der Grund: Es könnten Listerien enthalten sein, so das Unternehmen.

Läden an der Grenze zu Baden-Württemberg betroffen

Bei den Lachsforellen sei ausschließlich Ware mit Verbrauchsdaten bis einschließlich 04.08.2024, der Losnummer L34629141-13 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen PL 20031801 WE betroffen. Diese Daten sind auf der Rückseite der Verpackung zu finden. Verkauft wurden die Lachsforellen nahezu bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf. Ausgenommen ist das Bundesland Sachsen. In Bayern sind die unmittelbar an Baden-Württemberg angrenzenden Landesteile betroffen.

Verzehr kann zu Durchfall und Fieber führen

Listerien können die Gesundheit beeinträchtigen. Eine Infektion mit den Bakterien könne insbesondere bei Schwangeren, Senioren sowie Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem zu einem schweren Krankheitsverlauf führen, so die Mitteilung. In den meisten Fällen äußert sich eine Listerien-Erkrankung innerhalb von 14 Tagen nach der Ansteckung mit Durchfall und Fieber.

In den entsprechenden Läden wurden die betroffenen Produkte aus den Regalen genommen worden, hieß es. Wer eine der Packungen gekauft habe, könne diese auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekomme das Geld zurück.