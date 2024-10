Warnstreiks bei mittel- und oberfränkischen Stifteherstellern

In der Schreib- und Zeichengeräte-Industrie laufen derzeit die Tarifverhandlungen. Für Dienstag hat die IG Metall die Beschäftigten der Stiftehersteller in Mittel- und Oberfranken zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilt, sollen bei Schwan-Stabilo in Heroldsberg im Landkreis Erlangen-Höchstadt und bei Faber-Castell in Stein im Landkreis Fürth sowie im oberfränkischen Geroldsgrün im Landkreis Hof um die Mittagszeit Kundgebungen stattfinden.

IG Metall bemängelt fehlende Wertschätzung der Arbeitgeber

Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld, mindestens aber 265 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Eine weitere Forderung ist die Einführung einer Wahloption für die Beschäftigten zwischen einer neuen jährlichen Sonderzahlung in Höhe von 13 Prozent eines Monatseinkommens oder drei zusätzlichen freien Tagen.

Die Arbeitgeber bieten nach Gewerkschaftsangaben 1,5 Prozent ab November 2024 und weitere 1,0 Prozent ab November 2025 bei einer Laufzeit von 24 Monaten plus 350 Euro Inflationsausgleichsprämie.

Laut dem IG Metall-Verhandlungsführer Michael Pfeiffer fehle dem Angebot "jegliche Wertschätzung für die Beschäftigten, die darüber sehr verärgert sind". Denn die Geschäfte in der Branche würden gut laufen.

Verhandlungen für 3.000 Beschäftigte

Bereits beim Verhandlungsauftakt am vergangenen Montag in Nürnberg hatten 100 Beschäftigte aus den Betrieben der Tarifgemeinschaft für ihre Forderungen demonstriert. Zur Tarifgemeinschaft zählen rund 3.000 Beschäftigte in fünf Betrieben: Faber-Castell in Stein und Geroldsgrün, Schwan-Stabilo in Heroldsberg und Weißenburg sowie Lyra in Nürnberg.