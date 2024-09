Gewerkschaften rufen zu Warnstreik beim Bayerischen Rundfunk auf

Die Gewerkschaften Verdi und der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) haben die Mitarbeitenden des Bayerischen Rundfunks (BR) an allen Standorten zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen. Der Streik läuft bereits seit dem frühen Morgen und dauert bis Samstagmorgen, 28. September, um 3.59 Uhr. Anlass sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen.

Auswirkungen auf das Programm

Der Streik hat Auswirkungen auf das Programm des Senders. Betroffen sind bislang in erster Linie einzelne Hörfunkwellen. So übernimmt Bayern 2 voraussichtlich zwischen 6 und 9 Uhr Bayern 1, andere Wellen senden mit programmlichen Einschränkungen. Bei Bayern 1 entfallen heute ganztags die Regionalnachrichten und die regionalen Mittagssendungen zwischen 12-13 Uhr. Die stündliche Nachrichtenversorgung am heutigen Donnerstag ist gesichert.

Positionen der Tarifpartner

Hintergrund sind die seit Monaten ergebnislos verlaufenden Tarifverhandlungen, bei denen die Tarifpartner nicht zu einer Einigung kommen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem eine Gehaltserhöhung um 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Außerdem wollen sie eine bessere Unterstützung der Altersvorsorge für feste Freie sowie strukturelle Verbesserungen mit Blick auf Ausfallzeiten wie Elternzeit oder Pflegezeit.

Der Sender bietet eine Gehaltserhöhung von 4,71 Prozent bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Außerdem eine Einmalzahlung für Festangestellte und feste Freie. Der BR erklärte, er habe sein Angebot mehrfach nachgebessert.

Für die Gewerkschaften reicht das nicht aus. Das BR-Angebot bedeute für die Mitarbeitenden mit Blick auf die Inflation einen "drastischen Kaufkraftverlust". Die Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, Luise Klemens, spricht von zunehmend verhärteten Fronten im Tarifkonflikt. Verdi verweist zum Vergleich auf Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Die Beschäftigten dort hätten zuletzt eine Gehaltserhöhung von 11,2 Prozent für 25 Monate erhalten.

Streik nicht nur beim BR

Die nächste Verhandlungsrunde ist für Dienstag (1. Oktober) geplant. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Warnstreiks gegeben, zuletzt Anfang August. Hintergrund sind die seit Monaten ergebnislos verlaufenden Tarifverhandlungen, bei denen die Tarifpartner nicht zu einer Einigung kommen.

Auch andere öffentlich-rechtliche Sender werden in diesen Tagen bestreikt. In der ARD sind neben dem BR etwa NDR, SWR und WDR betroffen.