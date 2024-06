Unsichere Konjunktur: Arbeitslosenzahl in Bayern steigt leicht

Nur zwei Regierungsbezirke über dem bayernweiten Schnitt

Im Juni lagen lediglich zwei Regierungsbezirke, Mittel- und Oberfranken, über der bayernweiten Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent, dies dann allerdings sehr deutlich. In Oberfranken, das eine Quote von 3,9 Prozent aufweist, machen sich nach Angaben von Peter Michel vor allem die Probleme bei der Transformation in der Automobilbranche bemerkbar. Neue Technologien erforderten neue Qualifikationen bei den Mitarbeitenden. Bei diesem Prozess brauche es allerdings Geduld, so Michel.

In Mittelfranken liegt die Quote noch mal deutlich höher bei 4,2 Prozent. Michel verweist vor allem auf die Arbeitsmarktsituation in Nürnberg. Dort gebe es traditionell viele Arbeitsplätze in der Zeitarbeit, eine Branche, die unter der momentanen wirtschaftlichen Unsicherheit besonders leide. In der Stadt Nürnberg liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 6,5 Prozent. Neben den Städten Schweinfurt (6,8 Prozent), Coburg (6,7 Prozent), Hof (6,6 Prozent) und Aschaffenburg (ebenfalls 6,5 Prozent) ist dies eine der höchsten Quoten in Bayern.

Landkreise mit geringster Arbeitslosenquote in Oberbayern und Mittelfranken

Die geringste Arbeitslosenquote in Bayern von 2,2 Prozent teilen sich im Juni gleich vier Landkreise. Drei davon liegen in Oberbayern: Bad Tölz-Wolfratshausen, Erding und Pfaffenhofen an der Ilm. Daneben gehört auch der mittelfränkische Landkreis Roth zu den Spitzenreitern mit 2,2 Prozent. Dicht dahinter folgen fünf weitere Landkreise mit einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent: Main-Spessart, Neumarkt in der Oberpfalz, Günzburg, Donau-Ries sowie das Unterallgäu.