Trumps Wirtschaftspolitik: Was bayerischen Firmen jetzt droht

Bayerische Wirtschaft: "Unberechenbarkeit ist Gift"

Mittel- oder langfristige Planungen sind für bayerische Unternehmen zurzeit kaum möglich. Dabei sind die USA mit einem Volumen von rund 29 Milliarden Euro das wichtigste Exportland Bayerns. Bei den Bayerischen Industrie- und Handelskammern (BIHK) blickt man mit gemischten Gefühlen nach Washington, wie Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl bestätigt: "Unberechenbarkeit ist ein Gift für die Wirtschaft – immer, ob das national oder international ist." Deshalb werde Trump erst einmal zu mehr Unsicherheit führen und Zurückhaltung führen.

Es könne aber auch sein, so Gößl, dass die nationale Wirtschaftspolitik von Trump in den USA zu mehr Wachstum führe. "Das könnte wiederum die Exporte aus Deutschland, aus Bayern sogar befördern." Im Moment gehe die Wirtschaft jedoch mehrheitlich davon aus, dass es eher schlechter werde "wegen der Unberechenbarkeit und der Unzuverlässigkeit von Donald Trump".

Verband befürchtet Milliardenschäden für bayerische Wirtschaft bei Generalzöllen

Sollte Trump seine Ankündigungen durchziehen und Generalzölle auf europäische und chinesische Produkt erlassen, gehen die BIHK-Experten von einem jährlichen Schaden für die deutsche Wirtschaft zwischen 30 und 50 Milliarden Euro aus. "Wir brauchen offene Märkte", sagt Gößl.

Schicksalstage für Firmen unter Trump

Unternehmen wie Quantum Diamonds müssen bald entscheiden, wie es weitergehen soll. "Bauen wir alles hier in Bayern auf oder gehen wir in die USA?", fragt sich Geschäftsführer Berghoff. Sollte aus der Politik das Signal kommen, dass eine Produktion vor Ort Voraussetzung für den Marktzugang sei, bliebe seinem Unternehmen wohl kaum eine Wahl. "Der Markt in den USA ist zu groß, als dass wir ihn einfach abschreiben können." Neue Arbeitsplätze entstünden dann auch in den USA und nicht in Bayern.

Egal ob Start-up oder alteingesessene Firma, es bleibt am Ende vor allem eine Perspektive: Auf die bayerisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen dürften mit Trump frostigere Zeiten zukommen.