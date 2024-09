Tagesgespräch: VW in der Krise – was wird aus der Autoindustrie?

Eine Betriebsversammlung am heutigen Mittwochvormittag soll Klarheit bringen, wie es mit Volkswagen weitergeht: Im Stammwerk in Wolfsburg kommen die Beschäftigten zusammen und erfahren vom Management die Einzelheiten. Am Montag hatte der VW-Konzern einen Sparkurs angekündigt und dabei auch betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nicht ausgeschlossen.

Proteste auf der Betriebsversammlung

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat Widerstand gegen die Sparpläne angekündigt. "Mit mir wird es keine VW-Standortschließungen geben", betonte sie am Montag. Für heute erwartete sie auf eine bis auf den letzten Platz gefüllte Halle und dass die Beschäftigten ihren Unmut auch lautstark kundtun werden.

Nun hat die Betriebsversammlung mit scharfen Protesten der Belegschaft begonnen. "Hände weg von der Beschäftigungssicherung", war auf einem Transparent zu lesen. Auf einem anderen wurde dem Vorstand mit Blick auf mögliche Gehaltskürzungen "Doppelmoral" vorgeworfen.

VW-Chef Blume sieht "verschärftes wirtschaftliches Umfeld"

Die europäische Automobilindustrie befinde sich in einer sehr anspruchsvollen und ernsten Lage, hatte VW-Konzernchef Oliver Blume am Montag betont. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich nochmals verschärft, neue Anbieter drängten nach Europa. "Dazu kommt, dass vor allem der Standort Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfällt. In diesem Umfeld müssen wir als Unternehmen jetzt konsequent agieren, sagte er.

"Deutschland muss ein starkes Autoland bleiben", forderte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Er sprach sich mit Blick auf die Sparpläne bei VW für den Erhalt aller Standorte aus. "Es ist jetzt Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Standorte, und zwar alle Standorte, gesichert werden."

