Einbauküche, Tisch, Klappstuhl: Wann ist eine Wohnung möbliert?

Die Mieten in vielen deutschen Städten explodieren. Zwanzig Euro pro Quadratmeter sind keine Seltenheit. Vermieter halten sich in dabei nicht immer an die geltende Mietpreisbremse. Doch Mieter können auf dieses Recht pochen und sogar Geld nachfordern. +++ Viele fragen sich, warum die Mietpreisbremse nicht verhindert, dass die Mieten in vielen Städten steigen und steigen. Müsste die Politik agieren? Die Bundesregierung sieht sich da nicht zuständig, wie Plusminus herausgefunden hat. Anna Planken und David Ahlf zeigen, wie Mieter ihr Schicksal zumindest ein wenig selbst in die Hand nehmen können. Die Mietpreisbremse ist nämlich eigentlich ein scharfes Schwert. Links und Quellen: +++ Plusminus-Film zur Mietpreisbremse: "Mietpreisbremse versagt kläglich." https://www.ardmediathek.de/video/plusminus/mietpreisbremse-versagt-klaeglich/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BsdXNtaW51cy9mYzg3NmIzMy05N2JlLTRjZGUtYmU3NC1mZjJhNmE1MTg3NGU +++ Mieterverein München: So können Sie sich gegen zu hohe Mieten wehren: https://www.mieterverein-muenchen.de/mietpreisbremse-so-koennen-sie-sich-gegen-zu-hohe-mieten-wehren/ +++ Forschungsinstitut empirica: Erhebung zu Mietpreisen: https://www.empirica-institut.de/thema/regionaldatenbank/quartals-werte-empirica-immobilienpreisindex/ +++ Tagesschau.de: Wo ein WG-Zimmer am teuersten ist: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/wg-zimmer-kosten-studieren-uni-staedte-100.html +++ Merkur.de: Karte, wo die Mieten explodieren: https://www.merkur.de/wirtschaft/koeln-analyse-karte-mieten-deutschland-steigen-muenchen-berlin-hamburg-zr-93013498.html +++ Das Team: Hosts: Anna Planken & David Ahlf Instagram: @anna.planken https://www.instagram.com/anna.planken/ @davidihrswisst https://www.instagram.com/davidihrswisst/ Autor*in: Lukas Graw mit Recherchen von Melanie Jost und Matthias Fuchs Redaktion: Christian Sachsinger +++ Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR. ++ Unser Podcast-Tipp: 11KM: der tagesschau-Podcast. +++ 11KM: der tagesschau-Podcast ist der Podcast für alle, die die Welt besser verstehen wollen. Victoria Koopmann taucht täglich mit euch ab - in 'ein Thema in aller Tiefe'. Ob der vergessene Krieg im Kongo oder der Konflikt zwischen Hisbollah und Israel - mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten direkt aus den Ländern seid ihr bei 11KM immer gut informiert und ganz dicht dran am Geschehen. "11KM: der tagesschau-Podcast" hört ihr montags bis freitags ab 6 Uhr, in der ARD Audiothek: https://1.ard.de/11KM_Podcast