Börse: US-Börsen nach Zwischenwahl im Höhenflug

Zwar wird es schwerer für Präsident Trump, für seine Vorhaben die nötige Mehrheit im Repräsentantenhaus zu bekommen. Allerdings können bereits geltende Steuererleichterungen durch die Zusammensetzung des Kongresses nicht rückgängig gemacht werden. Die Stimmung an den Aktienmärkten war sehr gut. Der Dow Jones kletterte um gut 2 Prozent, der Nasdaq sogar um gut 2,5 Prozent. Bereits an den deutschen Börsen ging es aufwärts. Der DAX kam 0,8 Prozent voran auf 11.579 Punkte. Die Aktien von Fresenius Medical Care schnellten um fast 10 Prozent nach oben. Dies hatte auch mit den US-Wahlen zu tun. Die Kalifornier haben ein Bürgerbegehren abgelehnt, mit dem der Dialysekonzern gezwungen worden wäre, bestimmte Einnahmen an Patienten oder deren Versicherer zurückzuzahlen. Die Anteile von BMW gaben nach einem schwachen Quartalsbericht 3,5 Prozent nach. Der Euro steigt und steht bei Handelsschluss in New York bei 1,1440 Dollar.

FMC profitiert von US-Bürgerentscheid

