Börse: Trump sorgt für Auf und Ab der Aktienkurse

In Deutschland sorgten Meldungen für steigende Kurse, wonach laut Trump die Gespräche im Handelsstreit mit China gut verlaufen. Einem Medienbericht zufolge will Peking auch die Zölle auf importierte Autos deutlich senken. So konnte der DAX seine fünftätige Verlustserie beenden: er kletterte um 1,5 Prozent auf 10.781 Punkte.

Trump droht Opposition

Nach Börsenschluss hierzulande hat sich die Stimmung an den Aktienmärkten in New York deutlich eingetrübt. Trump hat nämlich bei einem Treffen mit den Demokraten gedroht, sollte er den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko nicht hinbekommen, wie er wolle, werde er einen Regierungsstillstand in Kauf nehmen. Die Finanzierung der Behörden ist ja nur noch für zehn Tage gesichert. So wurden einige Investoren vorsichtig. Der Dow Jones landete 0,2 Prozent im Minus. Der Nasdaq blieb noch wenige Punkte im Plus stehen. Der Euro notiert am Abend bei 1,1320 Dollar.