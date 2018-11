Börse: Ölpreis auf Jahrestief, Tanken weiter teuer

Nach Ansicht von Analysten liegt der Rückgang daran, dass derzeit mehr Öl auf dem Markt ist als nachgefragt wird. Die schwächere Nachfrage ist auch darauf zurückzuführen, dass viele Signale darauf hindeuten, dass die Weltkonjunktur an Schwung verliert. Seit Anfang Oktober ist der Preis für Öl um knapp ein Drittel gefallen.

Benzin weiter bei 1,50 Euro

Beim Tanken spüren die Autofahrer davon aber wenig. Vergleichsportalen zufolge kostet Benzin seit Monaten durchschnittlich etwa 1,50 Euro. Ein Grund hierfür sind nach Angaben der Mineralölkonzernen Versorgungsengpässe durch den trockenen Sommer und das Niedrigwasser im Rhein. An den Aktienmärkten geht es heute relativ ruhig zu. Es fehlen nach dem gestrigen Feiertag in den USA die Vorgaben. Der DAX hält sich leicht im Plus und steigt um 0,2 Prozent auf 11.157 Punkte. Der Euro ist schwach und steht bei 1,1345 Dollar.