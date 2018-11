Börse: DAX taumelt weiter abwärts

Da ist das Chaos beim Brexit, der Streit zwischen der EU und Italien über die Verschuldungspläne und hinzu kommen eher enttäuschende Nachrichten aus den Unternehmen. So verliert der DAX knapp 1 Prozent auf 11.142 Punkte. Zeitweise war er heute noch deutlich tiefer in der Verlustzone.

Deutsche Bank auf Rekordtief

Die Aktien der Finanzkonzerne sind unter Druck. Sie könnten darunter leiden, wenn Italien an Kreditwürdigkeit weiter verliert. Bei der Deutschen Bank kommt hinzu, dass sie tiefer in die Geldwäscheaffäre der dänischen Danske Bank verwickelt sein könnte. So rutschten die Aktien der Deutschen Bank heute bereits auf ein Rekordtief von 8,05 Euro. Auch die Technologietitel meiden die Anleger. Der Euro steht bei 1,1430 Dollar.