05.11.2018, 21:42 Uhr

Börse: Apple belastet Techwerte; Dow im Plus

Der Start in die Handelswoche war ohne klaren Trend. In Deutschland machten einige Anleger Kasse. An den Aktienmärkten in New York konnten die Standardwerte unterm Strich zulegen, während die Technologietitel unter Druck waren.