Arbeitsplatzabbau bei Rodenstock: Es kommt wohl kein Retter mehr

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) spricht Klartext: "Am Ende ist leider keine Basis für eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung der Produktion von Rodenstock in Regen erkennbar." Von der Produktionsschließung beim Optikunternehmen am niederbayerischen Standort sind 230 Mitarbeitende betroffen. Für sie und ihre Familien sei das bitter, so Aiwanger weiter.

Suche nach neuen Jobs für die Betroffenen

Der Minister will sich nun für einen guten Sozialplan einsetzen und helfen, für die Menschen andere Arbeitsplätze zu finden. Auch die Firma Rodenstock unterstütze bei der Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, heißt es. Laut Unternehmensführung hätten 20 der 230 Mitarbeitenden bereits andere Jobs gefunden.

Erfolglose Gespräche

Vorausgegangen waren in den vergangenen Tagen erneute Gespräche zwischen Wirtschaftsministerium, Rodenstock und dem vom DGB ins Spiel gebrachten möglichen Investor Callista Private Equity. Wie es in der Mitteilung des Ministeriums von heute weiter heißt, sei der Investor nach einer Evaluation "zum gleichen negativen Ergebnis wie das Rodenstock-Management" gekommen: Er werde keine Aktivitäten des Unternehmens übernehmen.

"Das Problem ist der auf absehbare Zeit nicht kompensierbare Wegfall eines Großkunden und der daraus resultierende Auftragsmangel. Hinzu kommen die nicht mehr wettbewerbsfähigen Arbeits- und Energiekosten am Standort", so der bayerische Wirtschaftsminister.

Kritik als Wahlkampfmanöver?

Zuvor hatten sich auch CSU-Politiker um eine Lösung bei Rodenstock bemüht und dabei Aiwanger kritisiert. Dieser reagierte nun: Es sei unanständig, Wahlkampf auf dem Rücken der Mitarbeiter zu machen und unrealistische Hoffnungen durch angebliche Investoren zu schüren, "nur um mich politisch vorzuführen", so Hubert Aiwanger.

Produktion wird verlagert

Rodenstock hatte Anfang September bekannt gegeben, dass die Fertigung aus Regen in die Werke nach Thailand und Tschechien verlagert werden soll. Der Standort Regen, in dem bisher insgesamt rund 500 Menschen arbeiten, soll mit einem Teil der Beschäftigten erhalten bleiben – aber nur noch mit dem Schwerpunkt "Engineering und Kundendienst".