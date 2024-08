Torschützenkönig Zehnder will nicht beim HC Erlangen bleiben

Geht der Schweizer Handballspieler Manuel Zehnder in der kommenden Saison erneut für den HC Erlangen auf Torejagd? Fragen rund um den Vertragsstreit der beiden Parteien beschäftigt derzeit das Arbeitsgericht Nürnberg. Eine Entscheidung steht auch nach einem weiteren Gerichtstermin aus.

Zehnder will HC Erlangen trotz Vertrag verlassen

Hintergrund des Streits: Der Verein will Zehnder behalten, der Rückraumspieler will den Klub aber trotz laufenden Vertrags bis 2026 verlassen – und sieht sich im Recht, denn seine Vertragsverlängerung im Sommer vergangenen Jahres wurde nur per E-Mail und nicht schriftlich festgehalten. Allerdings: Im Juni hatte das Gericht Zehnders Eil-Antrag zurückgewiesen.

Beim heutigen Berufungsverfahren am Arbeitsgericht Nürnberg unterstrich der HC Erlangen, dass er für ergebnisoffene Gespräche außerhalb des Gerichtssaals offen sei. Diese müssten aber schnell, also heute oder morgen, stattfinden. Der Bundesligist betonte auch, dass Zehnder weiterhin für den Verein spielen solle. Dem widersprach Zehnder. Für ihn sei das keine Option. Außerdem kritisierte er den Bundesligisten dafür, dass er Kaufangebote von anderen Vereinen immer abgeblockt habe.

Am Ende wurde den beiden Parteien erneut eine Möglichkeit gegeben, sich außergerichtlich zu einigen. Sollte dies passieren, hätte sich der Rechtsstreit erledigt. Andernfalls wird das Gericht am 6. August ein Urteil fällen.

Tendenz des Gerichts: Klage von Zehnder wird abgewiesen

Die Kammer geht einem Gerichtssprecher zufolge nach derzeitigem Stand eher davon aus, dass die Kündigung des Klägers – also Zehnders – wohl das Arbeitsverhältnis aufgelöst hat, aber dass im Rahmen des Eilverfahrens kein Verfügungsgrund vorliege. Nach derzeitiger Einschätzung des Gerichts bestehe eher die Tendenz, die Klage abzuweisen. Dies bleibe einer endgültigen Beratung der Kammer aber vorbehalten, betonte der Sprecher.

Der Schweizer Nationalspieler dürfte sich in jedem Fall über einer schnellen Einigung freuen, denn: Anfang September beginnt die neue Handballbundesliga-Saison. Die Vorbereitung bei den Vereinen läuft schon jetzt.

Aktueller Torschützenkönig der Handball-Bundesliga

Zehnder wurde letzte Saison an Erlangens Ligakonkurrenten ThSV Eisenach ausgeliehen. Dort gelang dem 24-Jährigen der sportliche Durchbruch, er wurde mit 277 Treffern zum erfolgreichsten Torschützen der abgelaufenen Saison in der Bundesliga. Zehnder hatte daraufhin klargemacht, dass er nach der Rückkehr nicht mehr für den HCE auflaufen will und dem Klub einseitig gekündigt.