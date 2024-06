Handball-Europameister Sellin bleibt Trainer beim HC Erlangen

Der HC Erlangen geht mit Johannes Sellin auch in die neue Saison. Das gab der fränkische Handball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der Europameister von 2016 hatte die Erlanger schon im Saisonfinale als Nachfolger von Hartmut Mayerhoffer übernommen.

Klassenerhalt am letzten Spieltag

Mit Ach und Krach haben die Erlanger die Klasse gehalten - und das trotz der 23:27-Niederlage bei Hannover Burgdorf am letzten Spieltag. Nur einen Sieg hatten die Mittelfranken in den letzten zehn Spielen geholt. Das 26:23 gegen Stuttgart am vorletzten Spieltag war am Ende der Sieg zum Klassenverbleib. Für den HCE war es mit Rang 16 und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz trotzdem die schlechteste Ligaplatzierung in der Bundesliga in den letzten zehn Jahren.

Rasanter Aufstieg für Sellin

Für Johannes Sellin, der bis zur Saison 2022/23 als aktiver Spieler für den HCE auf der Platte gestanden hatte, ist es die Ernennung zum Cheftrainer der nächste Schritt in einem rasanten Aufstieg. Nach seinem Karriereende wurde Sellin zunächst Trainer der zweiten Mannschaft. In der EM-Pause wechselte er dann ins Profiteam und wurde Co-Trainer von Hartmut Mayerhoffer, den er schließlich beerbte.

Vier Spieltag vor Schluss übernahm Sellin als Interimstrainer und führte die Franken zum Klassenerhalt. Nun darf der 54-malige Nationalspieler weitermachen als Cheftrainer. Sellin unterschrieb einen Vertrag bis 2026.