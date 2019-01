"Shadowboxer": Schattenboxen zum Auspowern

Beim sogenannten "Shadowboxer" greift man mit beiden Händen zwei Expander, die an einem Gürtel befestigt sind. Daher zieht und boxt man gleichzeitig für mehr Kraft. Shadowboxer ist ein neues Kursangebot in einem Nürnberger Fitnessstudio, bei dem es ähnlich wie in einem Boxtraining zugeht: oben Schläge, unten Beinarbeit.

Ein Punch ist ein Schlag nach vorne, ein Jap ist ein Schlag zur Seite. Dabei dribbeln die Kursteilnehmerinnen entweder schnell mit den Füßen oder machen einen Ausfallschritt, einen Jumping Jack - also Hampelmann oder Situps. Den Fitnessideen sind keine Grenzen gesetzt, solange die Expander immer schön auf Zug bleiben.

"Es ist ein gutes Krafttraining für den Bauch und den Rücken, also eine Rumpfstabilisation. Durch die Fixierung des Gürtels am Bauch wird während des gesamten Trainings die Grundspannung im Körper gefördert." Petra Kühlmann, Das Studio in Nürnberg

Ein Shadowboxer sollte schon etwas fit sein

Man kann es beim Shadowboxer ruhiger angehen lassen oder in Intervallen trainieren, also abwechselnd volle Kraft voraus, dann kurz verschnaufen. Die schnellen Box-Bewegungen fordern viele Muskeln gleichzeitig, so dass das Training ist für alle geeignet ist, die schon ein bisschen Fitness mitbringen.

"Ich finde, es ist ein gutes Ganzkörpertraining, gut für Kraft, Koordination und Ausdauer. Es ist sehr effektiv, weil du keinen Box-Partner brauchst, du kannst einfach gegen dein Gewicht und gegen dich boxen. Es ist trotzdem mega anstrengend und deshalb liebe ich es total." Shadowboxer-Trainerin Vernonika Obholz

Die Kursteilnehmerinnen schnaufen vor der großen Spiegelwand und die meisten mögen genau das: zum superschnellen Takt der Musik in die Luft schlagen. "Es ist einfach mal ein neuer Impuls und macht einfach Spaß. Der Bewegungsablauf ist zwar anstrengend, schaut relativ easy aus, aber durch den Widerstand mit den Expandern ist das anstrengend, also man sieht auch: schweißtreibend", sagt eine Teilnehmerin im Fitnesskurs Shadowboxer.

"Wenn man auf jemanden böse ist, dann kann man sich vorstellen, man boxt denjenigen! Man kann sich richtig auspowern, und es ist gut für die Fettverbrennung." Teilnehmerin im Fitnesskurs Shadowboxer