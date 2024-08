Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

Home Icon > Sport > Deutschland Tour - Schweinfurt | 21.08., 14.10 Uhr | Livestream

Deutschland Tour - Schweinfurt | 21.08., 14.10 Uhr | Livestream

Die fünftägige Deutschland Tour startet am 21. August mit dem Prolog in Unterfranken. BR24Sport überträgt das Einzelzeitfahren in Schweinfurt ab 14.10 Uhr im Livestream.