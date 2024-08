15 Jahre ewige Nummer 1: Manuel Neuer beendet DFB-Karriere

Ausgerechnet vor der Heim-EM: Neuer wird infrage gestellt

Neuer war immer die unumstrittene Nummer eins im deutschen Tor, selbst nach dem frühen Aus bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 und dem enttäuschenden Abschneiden bei der EM 2021 in England.

Doch ausgerechnet vor der Heim-EM kamen Zweifel am Torhüter auf. Im Dezember 2022 zog sich Neuer beim Skifahren einen Unterschenkelbruch zu - es folgte eine monatelange Pause. In dieser Zeit verlor er die DFB-Kapitänsbinde an İlkay Gündoğan, Marc-André ter Stegen forderte Neuer immer wieder als Nummer 1 des DFB heraus.

Nagelsmann legte sich früh auf Neuer fest

Doch mit starken Leistungen überzeugte Neuer nach seinem Comeback im Oktober 2023 in der Liga. Bundestrainer Julian Nagelsmann legte sich im März 2024 auf den FC-Bayern-Spieler als Stammtorhüter bei der EM fest.

Im Spiel gegen die Ukraine im Juni gab Neuer nach 550 Tagen sein Comeback im DFB-Trikot. Aber er leistete sich nicht nur im Spiel gegen die Ukraine einen dicken Patzer, auch in der Bundesliga und Champions League zeigte der Kapitän des FC Bayern zum Ende der Spielzeit ungewohnte Fehler.

In Fußball-Deutschland entbrannte eine Torwart-Diskussion. Ist Neuer nach seiner langwierigen Verletzung noch der Richtige? Nagelsmann stand die ganze Zeit hinter Neuer - und der zahlte es ihm in seinen EM-Spielen zurück. Ein ums andere Mal überzeugte Neuer mit Glanzparaden und hielt Deutschland so im Turnier.

Nun geht die Ära Neuer beim DFB zu Ende. Der DFB war in seiner Geschichte mit großartigen Torhütern gesegnet. Von Toni Schumacher über Sepp Maier und Oliver Kahn. Mit Manuel Neuer verabschiedet sich wahrscheinlich der beste Torwart, den die deutsche Nationalmannschaft je hatte.