"Schon jetzt eine Legende": Weggefährten würdigen Neuer

Manuel Neuer war 15 Jahre lang die Nummer eins der Fußball-Nationalmannschaft. Mit seinem Rücktritt verlässt der letzte Weltmeister von 2014 das DFB-Team. Nach Verkündung seiner Entscheidung meldeten sich zahlreiche aktive und ehemalige Weggefährten, um dem 38-Jährigen zu seiner Karriere zu gratulieren.

Bundestrainer Nagelsmann: "Manu hat Torwartspiel geprägt wie kein anderer"

Bundestrainer Julian Nagelsmann bedauert Manuel Neuers Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft. "Auch wenn ich Manus Entscheidung und seine Beweggründe nachvollziehen kann, ist sein Abschied ein großer Verlust – sportlich und menschlich", sagte Nagelsmann am Mittwoch. "Manu hat das Torwartspiel geprägt wie kein anderer in der Geschichte des Fußballs", betonte Nagelsmann: "Mit seinen Paraden, mit seinen Rettungstaten, mit seiner Spieleröffnung und mit seiner Ausstrahlung war er für die Nationalmannschaft über fast eineinhalb Dekaden mehr als nur ein Rückhalt."

Auch Rudi Völler würdigte die außergewöhnlichen Leistungen Neuers. "Im Torhüter-Land Deutschland ragt Manu unter vielen außergewöhnlichen Keepern noch einmal hervor, er hat mit seiner Art das Torhüterspiel revolutioniert. Vor ihm und seinen Leistungen kann man sich nur verneigen", sagte der DFB-Sportdirektor. Im Spiel der Nationalmannschaft sei Neuers Wert riesig gewesen.

Neuendorf über Neuer: "DFB verliert eine große Persönlichkeit"

"Für die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, waren seine Fähigkeiten ein entscheidender Faktor. Manu war und ist ein großer Sportler und ein großartiger, guter Typ", sagte Bundestrainer Nagelsmann: "Ich habe oft und gerne das Gespräch mit ihm gesucht und ich freue mich, dass ich das auch in Zukunft machen kann. Manu wird uns in der Nationalmannschaft fehlen!"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte, ihn hätten Neuers "positives Denken, seine unfassbare Mentalität sowie seine Autorität auf dem Platz beeindruckt". Was Neuer "für den Fußball in Deutschland und für den DFB geleistet hat, lässt sich nur schwer in Worte fassen", sagte Neuendorf: "Mit ihm verliert die Nationalmannschaft einen überragenden Torhüter, einen meinungsstarken Menschen und eine große Persönlichkeit."

FC Bayern würdigt Neuer: "Schon jetzt eine Legende"

Auch der FC Bayern, bei dem Neuer noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag steht, meldete sich. Präsident Herbert Hainer bezeichnete Neuer als "eine beispiellose Konstante im DFB-Team" und "schon jetzt eine Legende". "Manuel hat das Torwartspiel weltweit auf eine völlig neue Stufe gehoben und war seit 2009 eine unverrückbare Säule im gesamten Teamgefüge", lobte Jan-Christian Dreeßen, der Vorstandsvorsitzende der Münchner. Sportvorstand Max Eberl ergänzte: „In Manuel Neuer tritt nach Thomas Müller der nächste Erfolgsgarant der vergangenen beiden Jahrzehnte aus der Nationalmannschaft zurück. Manuel Neuer ist viel mehr als ein herausragender Torwart und Kapitän."

Müller und Schweinsteiger verabschieden Neuer

Auch ehemalige Mitspieler meldeten sich zu Wort. Thomas Müller kommentierte auf Instagram: "Danke, Schnapper fürs Schnappen und fürs Kartenspielen, Taktiktüfteln, Philosophieren ..." Bastian Schweinsteiger, mit dem Neuer 2014 dem WM-Titel in Rio de Janeiro gewonnen hatte, würdigte ihn als "der beste Torhüter aller Zeiten" und schrieb in seinem Post: "Viele Jahre haben wir gemeinsam im Nationaltrikot um Punkte gekämpft. Als Highlight haben wir zusammen den WM-Titel 2014 geholt und uns einen Traum erfüllt – ohne deine unglaublichen Paraden und Libero-Aktionen wäre das nicht möglich gewesen. Besonders beeindruckend war, wie du dich nach deiner schweren Verletzung zurückgekämpft hast und weiterhin auf Weltklasse-Niveau spielst. Danke für alles im Nationaltrikot, Manu."