Olympia-Ticker: Triathlon-Wettbewerbe finden statt

8.00 Uhr: Triathlonwettbewerbe finden statt

Dank einer verbesserten Wasserqualität der Seine am Mittwoch finden die olympischen Triathlon-Wettbewerbe der Frauen und Männer heute statt. Die Frauen sind seit 8 Uhr auf der Strecke, die Männer starten um 10.45 Uhr. "Die Ergebnisse der letzten Wasseranalysen wurden als in Ordnung befunden", hieß es in einer Erklärung am frühen Mittwochmorgen.

Am Dienstag war das Rennen der Männer noch wegen einer zu schlechten Wasserqualität um einen Tag verschoben worden.