Olympia 2024: Das wird am Mittwoch wichtig

Auch der fünfte Tag der Olympischen Spiele in Paris verspricht Dramatik. Eine Medaillenentscheidung ist aus bayerischer Sicht besonders interessant: Für die Augsburger Slalomkanutin Elena Lilik steht erst das Halbfinale im Canadier-Einer an. Läuft alles nach Plan, geht es anschließend gleich ins Finale. Auch für die oberbayerische Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl geht es erst so richtig los, während die DFB-Frauen im letzten Spiel der Gruppenphase ein starker Gegner erwartet.

Kanu: Elena Lilik und ihre Medaillenmission

Es wird ernst für Elena Lilik. Nachdem die Augsburger Slalomkanutin beim Vorlauf am Dienstag eine souveräne Leistung ablieferte, stehen nun schon das Halbfinale und Finale an. Die 25-Jährige hatte 2021 WM-Gold im Canadier-Einer geholt. Nun will sie sich gleich bei ihrem Olympia-Debüt mit Edelmetall schmücken. Das Halbfinale der Frauen startet um 15.30 Uhr, beim Finale geht es dann ab 17.25 Uhr um Gold, Silber und Bronze.

Dressurreiterin Bredow-Werndl ist im Grand Prix gefragt

Vorhang auf für die Crème de la Crème des Dressurreitens: Vor dem Schloss Versailles geht die Gold-Mission der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl weiter. Die Oberbayerin geht mit Delara um 15.20 Uhr auf das olympische Viereck. Dass Jessica von Bredow-Werndl und Delara in Paris zum engsten Favoritenkreis gehören, ist kein Geheimnis. Die Konkurrenz ist allerdings nicht ohne. Weltmeisterin Lottie Fry kommt mit ihrem gewaltigen Rapphengst Glamourdale, die ewige Isabell Werth und Wendy sind nach ihrer Leistung in Aachen ebenfalls im Kreis der Goldanwärter.

DFB-Frauen treffen auf Sambias Angriffstars

Deutschlands Fußballerinnen wollen sich mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel sicher für das Viertelfinale qualifizieren. Mit Sambia und ihrem Top-Angriff rund um Barbra Banda und Racheal Kundananji, die teuerste Fußballerin der Welt, erwartet die DFB-Frauen eine schwierige Aufgabe. Nach der 1:4-Niederlage gegen die USA darf sich das Team von Horst Hrubesch nicht noch einmal kalt erwischen lassen. "Wir gehen mit einem klaren Kopf und einem klaren Ziel ins Spiel, ohne Wenn und Aber", versicherte FC-Bayern-Star Klara Bühl. Die Partie in St. Etienne beginnt um 19.00 Uhr.

Handballer müssen gegen Kroatien ran

Die Handballer peilen bereits am Morgen ab 11.00 Uhr gegen Kroatien den dritten Sieg im dritten Spiel an. Den Einzug ins Viertelfinale hätte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason damit praktisch sicher.

Die Highlights der bayerischen Sportler am vierten Wettkampftag

Kanu ab 15.30 Uhr: Canadier-Einer, Halbfinale, Frauen, Finale ab 17.25 Uhr

Reiten 15.20 Uhr: Dressur-Kür Jessica von Bredow-Werndl mit Delara

Frauenfußball 19.00 Uhr: Deutschland - Sambia