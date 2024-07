Liliks Medaillenträume werden wahr - Slalomkanutin holt Silber

Es war einer dieser Elena-Lilik-Schreie, den die Zuschauer im Stade Nautique de Vaires-sur-Marne zu hören bekamen. Aus vollem Halse schrie die Augsburgerin und riss dabei die Arme in die Luft. Sie hat es geschafft: Elena Lilik hat Silber im Canadier-Einer geholt.

Die 25-Jährige behielt im Finale am Mittwoch die Nerven und zeigte einen fehlerfreien Lauf. Sie absolvierte den Wildwasser-Parcour mit 23 Toren in 103,54 Sekunden. Den Olympiasieg holte sich wie im Kajak die Australierin Jessica Fox in 101,06 Sekunden. Rang drei ging an Evy Leibfahrt aus den USA in 109,95 Sekunden. Die Halbfinal-Schnellste Gabriela Satkova aus Tschechien wurde nur Siebte.

Lilik feierte die Medaille nach dem Wettkampf mit ihrer Familie: Papa Thomas, der auch Kajak-Bundestrainerin ist, freute sich mit ihr und auch ihr Mann Leon, ihre Mama Daniela und ihre jüngere Schwester Emily - ebenfalls eine Top-Kanutin - waren bei ihrem großen Erfolg live dabei.

Bann der deutschen Slalomkanuten gebrochen

Die Ex-Weltmeisterin hat damit auch die deutschen Slalomkanuten erlöst, die bei den Spielen in Paris bisher erfolglos blieben. Lilik bescherte dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) die erste Medaille in Paris. Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk und Sideris Tasiadis hatten an den ersten beiden Finaltagen die Medaillenränge verpasst.

Funk fuhr in einem dramatischen Endlauf an einem Tor vorbei und musste sich mit Platz elf begnügen, Tasiadis fehlten 24 Hundertstelsekunden aufs Treppchen. Vor drei Jahren hatte die Slalomkanutin in allen vier Wettkämpfen jeweils eine Medaille gewonnen. Den Athletinnen und Athleten des DKV bieten sich noch Chancen, um weitere Medaillen zu sammeln.

Am Donnerstag folgt der Wettkampf im Kajak-Einer mit dem Olympia-Debütanten Noah Hegge, dazu stehen noch die Entscheidungen in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross an. Bei den Frauen gehen Funk und Lilik an den Start, bei den Männern Hegge und Stefan Hengst.