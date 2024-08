Olympia 2024: Das wird am Montag wichtig

Der Unterhachinger Lukas Dauser hat es nach seiner Armverletzung in den Endkampf geschafft. Am Barren will der Weltmeister eine Medaille. Bei den Kanuten sind drei Athleten aus Augsburg im Kajak Cross noch im Kampf um Edelmetall unterwegs. Elena Lilik, Ricarda Funk und Noah Hegge können mit einer guten Performance über Viertel- und Halbfinale den Einzug ins Finale perfekt machen. Und Svenja Brunckhorst, die lange im bayerischen Wasserburg gespielt hat, träumt mit dem 3x3-Basketball-Quartett von einem Podestplatz.